العالم اليوم - انكماش اقتصاد فلسطين 35% بالربع الأول بسبب الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 12:24 مساءً - انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها التاسع.

جاء ذلك بحسب تقديرات أولية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، قال فيها إن "المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة انهارت بالكامل".

وقال الإحصاء الفلسطيني: "انكمش قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة".

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63 بالمئة في فلسطين.

كما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51 بالمئة، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33 بالمئة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36 بالمئة.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2024 في الضفة الغربية 2.474 مليار دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار خلال الربع الأول من 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36 بالمئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.