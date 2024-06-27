العالم اليوم - سفينة جديدة تبلغ بتعرضها لمقذوف غربي الحديدة باليمن

انتم الان تتابعون خبر سفينة جديدة تبلغ بتعرضها لمقذوف غربي الحديدة باليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 12:24 مساءً - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إن سفينة تجارية أبلغت بتعرضها لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وكانت السفينة المستهدفة متجهة إلى مدينة الدمام في شرق السعودية.

يأتي هذا فيما صرح عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، بأن أميركا عاجزة عن ردع الحوثيين.

وقال، في منشور على حسابه في منصة إكس، إن "أميركا غير قادرة على ردع الأسلحة النوعية اليمنية، فلا تبحثوا عن حمايتها".

واختتم تغريدته بالقول :"إن الطريق الوحيد للحماية إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة".