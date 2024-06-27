لبنان: إصابة 19 شخصا جراء عدوان إسرائيلي على مدينة النبطية

أصيب 19 شخصا، جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة النبطية بجنوب لبنان.





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بصاروخين من نوع جو أرض مستهدفا مبنى مؤلف من طابقين في حي المشاع بمدينة النبطية، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتدمير المبني بالكامل، بالإضافة إلى أضرار عشرات المنازل والسيارات.

وأوضحت أن الإصابات من بينها 14 إصابة بالاختناق، و5 جرحى في محيط المبنى المستهدف، مشيرة إلى أن الغارة حولت المنطقة المحيطة بالمبنى المستهدف إلى ساحة حرب حقيقية، وحضرت سيارات الإسعاف فورا إلى مكان الغارة.

وتعد تلك هي الغارة الأولى التي تتعرض لها مدينة النبطية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.