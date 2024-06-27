جيش الاحتلال: مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط من قواته في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوات ناسفة.

وأضافت أن تحقيقات الجيش الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف.

وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد بأن جيش الاحتلال يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.