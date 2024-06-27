جيش الاحتلال: مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة

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جدة - نرمين السيد - أحد مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوات ناسفة.
وأضافت أن تحقيقات الجيش الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف.
وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد بأن جيش الاحتلال يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.
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