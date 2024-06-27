مسؤولون أمريكيون: ندعم إسرائيل بالكامل ضد حزب الله.. ولن نمنعها من الحرب

أعرب مسؤولون أمريكيون عن دعمهم لإسرائيل بالكامل ضد حزب الله اللبناني، قائلين "لن نمنع إسرائيل من الحرب بلبنان إذا تعثرت الدبلوماسية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف المسؤولون، في تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن التوترات بين إسرائيل وحزب الله قد تخرج عن السيطرة.

كما أكدوا أنه من الصعب التهدئة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مسؤولًا أمنيًا أكد وجود احتمال ضعيف للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله.

فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة أن تتحمل حربا أخرى.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية، تجديد دعمه للقوات اللبنانية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب.