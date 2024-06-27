ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 9430 منذ 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 28 مواطنا من الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9430.





وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، قد حذر من كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية. كما أعرب المفوض العام لوكالة "أونروا" عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

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