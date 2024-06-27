المرصد الدولي للجوع: 14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة

جدة - نرمين السيد - مجاعة - أرشيفية

حذر المرصد الدولي للجوع، من تدهور الوضع الغذائي بالسودان، مشيرا إلى وجود 14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة.





وقال المرصد، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "السودان يواجه أسوأ مستويات النقص الحاد بالأمن الغذائي". وفي ذات السياق، حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة "اليونيسف" كاثرين راسل، من استمرار دفع الأطفال لثمن النزاع الدائر في السودان. وقالت راسل- إن "أكثر من 400 طفل سقطوا بين قتيل وجريح في الأسابيع السبع الماضية بمدينة الفاشر"، مشيرة إلى أن 9 ملايين طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتقريبا 4 ملايين طفل أقل من خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد.

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