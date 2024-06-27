الفصائل الفلسطينية تستهدف غرفة قيادة الاحتلال في محور نتساريم

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف غرفة قيادة الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ رجوم قصيرة المدى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، سقط العديد من الشهداء والمصابين جراء غارات إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما نزح عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف. وكانت حركة حماس، قد طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العمليات الإسرائيلية المتصاعدة لهدم المنازل في قطاع غزة والضفة.

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