الكرملين: روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على تصرفات الغرب

أعلن الكرملين، أن روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على تصرفات الغرب، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وتستمر الوتيرة المتسارعة للصراع بين الغرب من جهة وموسكو من جهة أخرى، على خلفية العملية العسكرية الروسية في كييف، فبعد أكثر من عامين ما زالت أوروبا تستخدم سلاح فرض العقوبات أملا في وقف النزاع الروسي الأوكراني.

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا موافقة التكتل رسميا على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة، مشيرين إلى أن الحزم الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

كما نهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي، وهناك بند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا.