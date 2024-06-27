العالم اليوم - موقف أوروبي مغاير لواشنطن حول الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 02:18 مساءً - أفاد مصدر فلسطيني مسؤول، في تصريح لسكاي نيوز عربية اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي اقترح إيفاد مراقبين أوروبيين لوزارة المالية الفلسطينية كشرط لاستئناف الدعم المالي للحكومة الجديدة، فيما لم ترد الوزارة على المقترح حتى الآن.

واعتبر مراقبون أن المقترح يمس بالقرار السياسي الفلسطيني واستقلاله وأن جوهر الأزمة المالية هو عدم توافق واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي على شخص رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد.

ويأتي المقترح الأوروبي فيما تسير واشنطن بنهج مختلف يتمثل بالضغط على حكومة نتنياهو لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

ويقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني، خلال حواره لغرفة الأخبار على "دوت الخليج"، أن السلطة الفلسطينية لا تعارض الإجراءات الرقابية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يفرض مثل هذا الإشراف منذ بعض الوقت وما زال يفعل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى مبادرة مقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية للهيئة، ويمثل هذا المشروع جهدا عربيا أوروبيا تعاونيا، ومع ذلك، فإن تنفيذه يعوقه حجب إسرائيل للأموال.

تحرص السلطة الفلسطينية على إزالة أي مبررات ضمن السياق الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار المفروض بتوجيه من سموتريتش وبدعم نتنياهو.

وجود مقترح مشترك بين الدول العربية والأوروبية يتضمن تقديم دعم مالي مقابل قبول السلطة الفلسطينية بنوع من الرقابة على الأموال المقدمة من هذه الأطراف، باستثناء أموال الضرائب الفلسطينية المحلية التي لا تشمل إيرادات المقاصة والسلطة الفلسطينية قد وافقت على ذلك.

مسألة تنحي محمود عباس من السلطة من شأنه أن يترك حالة من الفراغ.

المطلوب أن تضغط أميركا تحديداً والمجتمع الدولي على إسرائيل لإتاحة المجال للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات.

لا يتعلق الأمر اليوم بشفافية السلطة فقط بل يتعلق بالتوجه إسرائيلي خطير الذي يدعو إلى تقويض السلطة.

يأتي منع أموال المقاصة وحصار السلطة مالياً لتجفيف كل مواردها المالية كعقاب من سموتريتش والحكومة الإسرائيلية حول موضوع الجنائية الدولية وتوالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

الأزمة المالية التي تعيشها السلطة بالوقت الراهن بإمكانه أن يدفع بالحكومة الجديدة إلى الانهيار وهو ما تسعى اليه الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو.

إصلاح السلطة الفلسطينية يتطلب إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة.

تعرقل إسرائيل تنفيذ الانتخابات في القدس الشرقية بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الرئيسية عن هذا التعقيد.

تتحرك الحكومة الفلسطينية ضمن حدود ضيقة، خاصة في ظل موقف الإدارة الأميركية الداعية لتحويل أموال المقاصة إلى الفلسطينيين.

تقديم المجموعة السداسية العربية ورقة للحل السياسي بشأن الدولتين والتي لم تلقِ قبولًا من الإدارة الأميركية حتى الآن.

على الرغم من وجود انتخابات في الإدارة الأميركية إلا أنه لا يجب استغلال ذلك كذريعة لتجاهل الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحساسة، كل أسبوع يمر بدون اتخاذ خطوات جدية يؤدي إلى مزيد من إضعاف للسلطة الفلسطينية.

المطلوب هو ضغط مكثف على الإدارة الأميركية لاتخاذ موقف جدي يتجاوز محاولات الإقناع التي بذلت لإقناع طرف غير مستعد للتعاون وهو الطرف الإسرائيلي.

من جهته، صرّح مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، لورانس كورب، بأن المسارين المقترحين لتفادي الانهيار يمكن أن يتكاملا، حيث أوضح أنه في حال وجود مراقبين يشرفون على كيفية إنفاق السلطة الفلسطينية للأموال بحكمة ورشادة، فهذا يعني توفر أفراد يحرصون على ترشيد النفقات.