روسيا: هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول لن يمر دون رد

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول لن يمر دون رد، ويجب على الغرب أن يشعر بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه الأمور.





وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الساسة في الغرب لن يستطيعوا الاختباء بالملاجئ إذا اندلع صراع نووي، مشيرة إلى أن موسكو كثفت التعاون العسكري مع عدة دول لمواجهة عداء الغرب. كما كشفت، وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو قد تعدل العقيدة النووية في المستقبل وتأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة بأوكرانيا.

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