استعدادات أول مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب في انتخابات 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مناظرة رئاسية في انتخابات 2024 بين الرئيس الحالي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، والرئيس السابق دونالد ترامب.

مكان وتوقيت المناظرة

ستُعقد المناظرة في ستوديوهات شبكة «سي إن إن» في أتلانتا بولاية جورجيا، يوم 27 يونيو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش، والرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

أدوات ترامب وبايدن في المناظرة

- جو بايدن: سيركز على سجله في مجال الهجرة والاقتصاد، والتعامل مع ارتفاع التضخم. كما سيستخدم التهم الموجهة لترامب وسياسته الاقتصادية التي يرى أنها مضرة بالطبقة الوسطى، بالإضافة إلى موقف ترامب من قضايا الإجهاض.

- دونالد ترامب: سيعتمد على انتقاده لإدارة بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة، وسيحاول إثارة قضايا تتعلق بالصحة العقلية لبايدن والمخاوف بشأن قيادته.

محاور المناظرة

تشمل المحاور الرئيسية للمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب:

1. الاقتصاد الأمريكي

2. حقوق المرأة الإنجابية

3. منظومة الديمقراطية في البلاد

نقاط الضعف لدى المرشحين

دونالد ترامب:

- يتعرض لانتقادات بسبب وعوده التي توصف بالفوضى في حال عدم فوزه بالانتخابات وتصريحاته التهديدية المتكررة.

- يرى 67% من الأمريكيين أن البلاد قد تدخل في حرب أهلية إذا خسر ترامب الانتخابات.

- يتعرض لانتقادات بسبب وعوده التي توصف بالفوضى في حال عدم فوزه بالانتخابات وتصريحاته التهديدية المتكررة. - يرى 67% من الأمريكيين أن البلاد قد تدخل في حرب أهلية إذا خسر ترامب الانتخابات. جو بايدن:

- الصحة العقلية لبايدن تعد عقبة كبيرة، حيث توجد عدة وقائع تشير إلى مشاكل صحية.

- يرى 51% من الأمريكيين أن بايدن يدفع أمريكا نحو صراعات وحروب عالمية ليس لها شأن بها.

تحليل الخبراء

وفقًا للكاتب تال أكسلرود في مقال منشور على موقع شبكة سي إن بي سي، فإن القواعد الجديدة للمناظرات قد تكون في صالح بايدن، إذ تحرم ترامب من القدرة على مخاطبة الجمهور بشكل مباشر، ما قد يحد من تأثيره.