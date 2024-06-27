العالم اليوم - انسحاب مرشحين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 03:24 مساءً - انسحب مرشحان من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية بينما تستعد البلاد اليوم الخميس للانتخابات المقبلة، وهي محاولة من قبل المتشددين للالتفاف حول مرشح وحدة في التصويت ليحل محل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

فبعد انسحاب أمير حسين غازي زاده هاشمي (53 عاما) أمس الأربعاء، وحثه المرشحين الآخرين على فعل الشيء نفسه "حتى يتم تعزيز جبهة الثورة"، انسحب أيضا عمدة طهران علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، كما فعل سابقا في انتخابات 2021 التي تم فيها انتخاب رئيسي لمنصبه.

وقال زاكاني إنه انسحب "لمنع تشكيل إدارة ثالثة" للرئيس السابق حسن روحاني، في إشارة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

ويحظى بزشكيان بدعم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، الذي توصل في عهد روحاني إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ويترك الانسحابان 4 مرشحين خرين في السباق.

ويرى محللون على نطاق واسع أن الانتخابات عبارة عن مسابقة ثلاثية، وفقا للأسوشيتد برس.

يقول خبراء إن اثنين من المتشددين، المفاوض النووي السابق سعيد جليلي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يتقاتلان على نفس الكتلة. ثم هناك بزشكيان، جراح القلب الذي ارتبط بالإدارة السابقة للرئيس المعتدل نسبيا حسن روحاني، وشخصيات إصلاحية أخرى مثل الرئيس السابق محمد خاتمي وأولئك الذين قادوا احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.

لا مبالاة الناخبين

في الأثناء، سادت حالة من اللامبالاة العامة على نطاق واسع في طهران بشأن الانتخابات، التي تأتي بعد تحطم طائرة مروحية في مايو الماضي أسفرت عن مقتل رئيسي.

بعد الوعد الذي قطعه الاتفاق النووي مع طهران منذ نحو عقد بفتح إيران على بقية العالم، يواجه الإيرانيون على نطاق واسع ظروفا اقتصادية ساحقة وشرق أوسط أكثر غموضا بكثير شهد بالفعل قيام إيران بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر للمرة الأولى.

وتقوم إيران الآن أيضا بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة ولديها ما يكفي منه لإنتاج العديد من الأسلحة النووية إذا اختارت ذلك.

الخيارات المحدودة في الانتخابات، فضلا عن الاستياء واسع النطاق من حملة القمع المستمرة التي تشنها إيران على النساء بسبب الحجاب الإلزامي، دفعت البعض إلى القول بأنهم لن يصوتوا.

قالت فاطمة جزايري، وهي امرأة عاطلة عن العمل تبلغ من العمر 27 عاماً وتحمل درجة الماجستير: "لم أشاهد أيا من المناظرات لأنه ليس لدي أي خطة للتصويت.. صوتت لروحاني قبل 7 سنوات، لكنه فشل في الوفاء بوعوده باقتصاد أفضل. وأي وعد من أي مرشح سيبقى على الورق فقط".

من ناحيته، قال محمود سيدي، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 46 عاماً، إنه سيصوت مع زوجته وابنتيه الصغيرتين.

وأضاف: "لقد قررت أنا وزوجتي التصويت لقاليباف لأنه يعرف كيفية حل مشاكل البلاد بفضل سنوات من الخبرة، لكن ابنتي تفكران في جليلي أيضا.. وبالمناسبة، التصويت واجب بالنسبة لنا."

أما باريفاش إمامي، 49 عاما، فقالت إنها تأمل أن يساعد تصويتها إيران في التغلب على مشاكلها، مضيفة "قاليباف يعرف تفاصيل المشاكل، أما البقية فهم إما منتقدون أو يعدون بحل المشاكل دون تقديم أي برنامج".