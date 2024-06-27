العالم اليوم - اليوم 265.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 124,194 قتيلا وجريحا

انتم الان تتابعون خبر اليوم 265.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 124,194 قتيلا وجريحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، ارتفعت إلى 37765 على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت، في اليوم 265 للحرب، بين من وصلوا إلى المستشفيات "47 شهيدًا و52 إصابة"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حتى صباح اليوم الخميس، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين في الحرب "بلغ 86429 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي ظل الهجوم الإسرائيلي على حي الشجاعية ومناطق مختلفة في القطاع، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع أكثر من 30 جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء في حي الشجاعية، مشيرا إلى أنه "لا منطقة آمنة ينزح إليها السكان في شمال قطاع غزة".

وأضافت الجمعية أن انتقال المواطنين من شمال القطاع إلى جنوبه صعب للغاية، وأن طواقمها تعمل في حي الشجاعية على مدار الساعة لإسعاف السكان، موضحة أن هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض في حي الشجاعية وسط صعوبة الوصول إليهم.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر من كارثة إنسانية وتوقف خدماتها بسبب نفاد الوقود.