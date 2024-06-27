جدة - نرمين السيد - تشييع أحد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37765 شهيدا و86429 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 47 شـهيدا و52 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقبل قليل، أفاد الإعلام الفلسطيني، بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة استهدف مدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37765 شهيدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.