إعلام إسرائيلي: قيادة المنطقة الشمالية تجري استعداداتها لعملية عسكرية

جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال على حدود لبنان

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن قيادة المنطقة الشمالية تجري استعداداتها لعملية عسكرية محتملة في الشمال، مشيرا إلى أن الجيش بدأ بنقل قواته إلى الحدود مع لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مسؤولًا أمنيًا أكد وجود احتمال ضعيف للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله. فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة أن تتحمل حربا أخرى. وأكد مسؤول السياسة الخارجية، تجديد دعمه للقوات اللبنانية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب.

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