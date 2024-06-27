العالم اليوم - روسيا تقصف مطارات أوكرانية قد تستقبل مقاتلات غربية

انتم الان تتابعون خبر روسيا تقصف مطارات أوكرانية قد تستقبل مقاتلات غربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 04:25 مساءً - قصفت القوات الروسية عدة مطارات أوكرانية يفترض أنه يتم تجهيزها لاستقبال الطائرات المقاتلة الغربية، مستخدمة صواريخ "كينجال"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان حول سير العمليات العسكرية في أوكرانيا "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسعا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة ومسيرات، بالإضافة إلى صواريخ كينجال ’الخنجر‘ الفرط صوتية، على البنية التحتية للمطارات الأوكرانية التي كانت تُجهز لاستقبال المقاتلات الغربية".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجنوب عززت مواقعها على طول خط المواجهة، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت640 عسكريا، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.

كذلك عززت قوات "المركز" الروسية مواقعها وكبدت الجيش الأوكراني 345 قتيلا خلال يوم واحد، في حين عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت الخسائر الأوكرانية 115 عسكريا ودبابة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ باتريوت وصاروخي هيمارس خلال النهار.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 585 فردا عسكريا في منطقة قوات "الغرب" الروسية، وأن قوات "دنيبر" دمرت 3 قاذفات صواريخ هيمارس في يوم واحد.

وفي منطقة مجموعة قوات "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركيف، خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 190 فردا و4 مركبات مدرعة.