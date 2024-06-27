جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية برية في حي الشجاعية بمدينة غزة

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال أعلن إطلاق عملية برية في حي الشجاعية بمدينة غزة عقب معلومات استخباراتية جديدة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37765 شهيدا و86429 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 47 شـهيدا و52 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقبل قليل، أفاد الإعلام الفلسطيني، بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة استهدف مدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة.