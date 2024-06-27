سفير الفلبين بالقاهرة: لدينا علاقات دبلوماسية واستثنائية مع مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال سفير الفلبين بالقاهرة عز الدين تاجو، إن سفارة الفلبين بالقاهرة تعتبر أول بعثة فلبينية يتم إنشاؤها فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفًا، لدينا علاقات دبلوماسية وسياسية استثنائية مع مصر.

وأوضح، أن البلدين من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، ويتقاسمان نفس المواقف فى مختلف المنظمات متعددة الأطراف، ولدينا نفس التطلعات لشعبنا، ونهدف إلى تحقيق السلام والازدهار لأمتنا.

جاء ذلك خلال كلمته، فى حفل نظمته سفارة الفلبين بمناسبة الذكرى الـ 126 لإعلان استقلال الفلبين، تحت شعار (الحرية. المستقبل. التاريخ).

وتابع السفير: على هذا الأساس فإننا ملتزمون بدفع علاقاتنا الثنائية إلى الأمام فى مختلف المجالات، موجها، الشكر للسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية والحكومة والمجتمع المصرى على تعاونهم للوصول إلى هذه الأهداف.

وقدم السفير، الشكر للحكومة المصرية على مواقفها الإنسانية المستمرة، خاصة خلال الصراعات الأخيرة فى السودان وغزة.

وأكد، أن مصر ساعدت الفلبين على إجلاء الفلبينيين من السودان وغزة إلى أماكن آمنة، كما تواصل تقديم المساعدة والضيافة للجميع.

وأشار السفير، إلى قيام الفلبينيون المسلمون بالدراسة فى جامعة الأزهر منذ عقود، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاليين فى الأزهر نحو 250 طالبًا.