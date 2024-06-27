نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الدنمارك بالقاهرة: مؤتمر الاستثمار لمصر والاتحاد الأوروبي فرصة للشركات الدنماركية والمصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الدنمارك للقيام بدور بارز في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعرض تاريخها من الشراكات التجارية الناجحة مع مصر وتهدف إلى تعزيز هذه العلاقات.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة الدنمارك بالقاهرة، يعد المؤتمر، المقرر عقده في القاهرة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو، بمثابة منصة رئيسية لتعزيز علاقات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث تدرك الدنمارك الإمكانات الكبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، وأهمها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي ملتزمة بتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

"الدنمارك رائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار"، هذا ما سلطت الضوء عليه سفيرة الدنمارك لدى مصر آنه دورته ريجيلسن، متابعة: "يمثل مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة قيمة لربط الشركات الدنماركية بنظيراتها المصرية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد."

وأضافت السفيرة ريجيلسن: "إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر هي شراكة استراتيجية"، متابعة أن "الدنمارك، باعتبارها عضوا قويا في الاتحاد الأوروبي، حريصة على المساهمة في هذا المؤتمر المهم. ونحن نؤمن بأن خبرتنا في العديد من المجالات، إلى جانب نقاط القوة الأوسع التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والازدهار في مصر".

مشاركة الدنمارك في المؤتمر

الاستدامة والنمو الأخضر: ستعرض الدنمارك خبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة في مصر. تشمل بعض شركات الطاقة الدنماركية الكبرى المشاركة: C2X، وVestas، وCIP.

الابتكار والتكنولوجيا والحلول الحيوية: ستقدم الشركات الدنماركية حلولًا متطورة في مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا والحلول الحيوية، بما في ذلك المشاركة القوية من قبل Novo Nordisk وNovonesis وOrana وCrossWorkers وAller Aqua.

وستشارك الشركات في حلقات نقاش، وفعاليات للتواصل، واجتماعات ثنائية، بهدف إقامة شراكات جديدة واستكشاف فرص الاستثمار.