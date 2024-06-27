سفير فرنسا يشارك في ختام النسخة الثانية لعيد الموسيقى والبيئة بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - حضر سفيرا فرنسا وألمانيا في القاهرة ختام النسخة الثانية لعيد الموسيقى والبيئة في مصر، الذي أتاحت فعالياته في الإسكندرية والقاهرة لفنانين عدة محليين ودوليين عرض أنواع مختلفة من الموسيقى.

وبالإضافة إلى هذا البرنامج الموسيقي الثري، استضافت حديقة الأزهر بالقاهرة على مدار يومي 22 و23 يونيو، أجنحة عرض منتجات بيئية وكذلك نقاشات بين الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص بشأن الإشكاليات البيئية.

هذا وتقوم أكثر من ألف مدينة في العالم، منذ 1982، بتنظيم أعياد الموسيقى في 21 يونيو من كل عام بعد أن لاحت لوزارة الثقافة الفرنسية هذه الفكرة المتعلقة بتخصيص يوم تعزف فيه الموسيقى الحيّة وتسود الأجواء بشكل متاح للجميع.