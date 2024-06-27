نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: عيد الموسيقى والبيئة مشروع مصري ألماني فرنسي مستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في آخر يوم لفعاليات عيد الموسيقى والبيئة، قام السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان بزيارة المهرجان، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من المعارض للحرف اليدوية والمنتجات المستدامة.

وفي ختام اليوم، ألقى السفير كلمة قال فيها: “اليوم، لا نحتفل فقط باختتام عيد الموسيقى والبيئة، بل نحتفل أيضًا ببداية صداقات جديدة وتبادلات ثقافية والتزامات بمستقبل مستدام”

وأضاف أنه إلى جانب ذلك، فإن الموسيقى والاستدامة متميزان، مشيرا إلى أن وهذا المهرجان له بعد ثالث، فهو مشروع مصري ألماني فرنسي مشترك ومستدام.

وتابع: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وتجربة كيف أن الموسيقى والرغبة المشتركة في مستقبل مستدام تجمع الناس معًا."

جدير بالذكر أن عيد الموسيقى والبيئة هو مهرجان سنوي يحتوي على جلسات نقاشية وورش عمل عن الاستدامة البيئية وحفلات موسيقية.