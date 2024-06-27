نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربعة أشهر سجنا غيابيا بحق الصافي سعيد بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد.

ويتعلق ملف القضية بشكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات من أجل شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث أذنت النيابة العمومية سنة 2016 بإحالة الملف على إحدى الفرق الأمنية للبحث.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية أحالت القضية لاحقا على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس الذي أصدر في 25 مايو الماضي حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك".

من جهتها قالت صحيفة "الصباح نيوز" إن الصافي سعيد تمت مقاضاته بتهمة التدليس والتحايل.

والحكم الجناحي غيابي وقابل للطعن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

وكان الصافي سعيد قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مؤخرا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية أواخر سنة 2024.