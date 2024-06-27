نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفيديف: العالم وصل إلى نقطة اللا عودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن العالم الحديث والنظام القانوني القائم أصبحا مختلفين جذريا عن ذي قبل، ووصلا إلى نقطة اللاعودة.

وأكد أنه من الضروري "بذل كل ما في وسعنا لإيجاد أساس لحل التناقضات المشتعلة إلى أقصى حد".

وأضاف أن "الأساس الأقوى لذلك هو الوعي والتأكيد على قيمة القانون الدولي، والحفاظ على ذلك رغم الصراعات، ورغم كل النزاعات، ورغم عدم وجود تفاهم متبادل".

هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو ستتخذ بالفعل إجراءات انتقامية فيما يتعلق بتورط واشنطن في الهجوم على سيفاستوبول.

كما أشار إلى أن موسكو تدرس إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية ردا على إجراءاتها المعادية لروسيا.