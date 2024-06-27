العالم اليوم - قمر اصطناعي روسي يتحطم في الفضاء قرب المحطة الدولية

انتم الان تتابعون خبر قمر اصطناعي روسي يتحطم في الفضاء قرب المحطة الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 06:24 مساءً - ذكرت وكالتا فضاء أميركيتان أن قمرا اصطناعيا روسيا تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة، مما أجبر روادا في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن سبب تحطم القمر الاصتناعي الروسي المخصص لرصد الأرض (ريسورس بي.1) والذي خرج من الخدمة في 2022.

وقالت قيادة قوات الفضاء الأميركية، يوم الخميس، إنه لا يوجد تهديد محتمل حتى الآن.

وأضافت القيادة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

وأوضحت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن الحادث وقع في مدار قريب من المحطة الفضائية الدولية، مما دفع رواد الفضاءالأميركيين هناك إلى الاحتماء في مركبتهم الفضائية لما يقرب من ساعة.