العالم اليوم - استهداف سفينة تجارية قبالة الحديدة باليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 06:24 مساءً - أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الخميس، أن سفينة تجارية أصيبت بمقذوف قبالة السواحل الغربية.

وقالت الشركة في مذكرة إن "سفينة تجارية أبلغت أنها أصيبت بمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا نحو غرب الحديدة في اليمن"، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو أضرار حتى الساعة.

وأضافت الشركة أن "السفينة كانت تبحر جنوبا في البحر الأحمر عندما أصدرت نداء استغاثة.

ومن جهتها، أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو"، أن الهجوم نفذ بـ"عبوة ناسفة يدوية الصنع".

وقالت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية إنها تبلغت أن "السفينة والطاقم بخير والسفينة تواصل طريقها إلى الميناء التالي".

ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريًا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية.