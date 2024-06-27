مراقب دولة الاحتلال: غير مستعدين كما يجب لحرب محتملة في على الحدود مع لبنان

جدة - نرمين السيد - قال مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل غير مستعدة كما يجب لحرب محتملة في الشمال على الحدود مع لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في وقت سابق من اليوم إن باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان.

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