إعلام فلسطيني: سقوط قذائف مدفعية وسط حي الشجاعية شرق غزة

جدة - نرمين السيد - مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف على غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن عدة قذائف مدفعية سقطت في محيط منطقة الإصلاح وسط حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الفصائل الفلسطينية، قالت في وقت سابق من اليوم، إنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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