رئيس لجنة الجيش بالنواب الأمريكي يطالب إدارة بايدن بإغلاق رصيف مساعدات غزة

جدة - نرمين السيد - الرصيف البحري الأمريكي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، نقلا عن رويترز، بأن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، طالب إدارة بايدن بإغلاق رصيف المساعدات بغزة.





يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37765 شهيدا و86429 مصابا منذ 7 أكتوبر.

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