العالم اليوم - الإمارات.. خطبة وصلاة الجمعة 10 دقائق صيفاً

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. خطبة وصلاة الجمعة 10 دقائق صيفاً من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 07:25 مساءً - وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات، يوم الخميس، جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى الدولة، بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقائها مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداء من الجمعة 28 يونيو وحتى بداية شهر أكتوبر.

يأتي ذلك "حرصاً على سلامة المصلين، ودفعاً للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى، خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة"، على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن "التيسير هو منهج راسخ في ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يعتبر أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضرورات الخمس المتمثلة في حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل"، مبينة أن هذا الإجراء "يتماشى مع نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة، التي تولي جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماماً خاصاً بسنّ التشريعات والقوانين المنظمة التي تعزز هذا الجانب".

وأكدت حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين، التي تمكّنهم من أداء صلواتهم في المساجد بروحانية وطمأنينة.