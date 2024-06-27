افيخاي: قضينا على ناشط من الوحدة الجوية في حزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 07:32 مساءً - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أن جيش الدفاع قضى على ناشط من الوحدة الجوية لحزب الله قام بإطلاق مسيرة نحو إسرائيل؛ واستهداف مواقع لحزب الله في لبنان

وأضاف افيخاي في بيانه: في وقت سابق اليوم قضت طائرة لسلاح الجو في منطقة قرية سحمر في لبنان على ناشط إطلاق مسيرات من الوحدة الجوية لحزب الله قام بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية، وأغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في حولا وعيترون.

وتابع: كما قصفت قوات جيش الدفاع بالمدفعية مناطق في وادي حمول ومنطقة مجاورة لمنطقة الناقورة، وبالإضافة إلى ذلك تم استهداف مساء أمس بنى تحتية إرهابية لحزب الله في العديسة والخيام.

وأشار إلى أنه في المقابل وفي وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق مسيرتيْن لحزب الله سقطتا في منطقة رأس الناقورة دون وقوع إصابات.