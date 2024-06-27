عاجل:- كندا تفرض جولة ثانية من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كندا عن جولة ثانية من العقوبات تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، أوضحت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن العقوبات تشمل سبعة أفراد وخمسة كيانات، وفقًا للوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (عنف المستوطنين المتطرف).

تهدف هذه الخطوة إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي تقوض الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.

الأفراد والكيانات المستهدفة

الأفراد المعاقبون

- بن تسيون غوبشتاين

- دانييلا فايس

- عينان بن نير

- عمرام تنجيل

- إليشا ييرد

- ايلي فيدرمان

- مئير مردخاي اتنغر

- شالوم زيترمان

الكيانات الخاضعة للعقوبات

- أمانة

- شباب التلال

- ليهافا

- مزرعة موشيه

- مزرعة تسفي

تأثير عنف المستوطنين المتطرفين

سلطت الحكومة الكندية الضوء على العواقب الوخيمة لعنف المستوطنين المتطرفين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح، والأضرار التي لحقت بالممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.

تساهم هذه الإجراءات في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن للفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تشكل تهديدًا كبيرًا لآفاق حل الدولتين والسلام الإقليمي.

موقف كندا من المستوطنات

تواصل كندا معارضتها لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتؤكد الحكومة أن مثل هذه المستوطنات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وتشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.

الخطاب الرسمي

شددت الوزيرة جولي على أهمية معالجة عنف المستوطنين المتطرفين من أجل تحقيق السلام الدائم والعدالة في المنطقة