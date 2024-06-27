عاجل- كندا: لا نعترف بسيطرة إسرائيل على المناطق التي احتلتها والمستوطنات انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

أحمد جودة - القاهرة - كندا: لا نعترف بسيطرة إسرائيل على المناطق التي احتلتها والمستوطنات انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

كندا: لا نعترف بسيطرة إسرائيل على المناطق التي احتلتها والمستوطنات انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.. أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة وعائقًا خطيرًا أمام تحقيق سلام شامل وعادل وأكدت الخارجية الكندية عدم اعترافها بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967، كما أعربت عن معارضتها لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

التصعيد في قطاع غزة

وفي الوقت ذاته، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات والقصف المدفعي في مختلف أرجاء قطاع غزة، مرتكبة مجازر دامية ضد المدنيين. هذه العمليات العسكرية تسببت في تدمير مربعات سكنية كاملة ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا نتيجة الحصار المستمر، مع نزوح أكثر من 90% من السكان، حيث يجد الآلاف أنفسهم دون مأوى أو مساعدة.

الأوضاع الإنسانية الكارثية

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى عالقين تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية والقطاع يعاني من حصار خانق وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

الموقف الدولي

الموقف الكندي يأتي في سياق ردود الفعل الدولية التي تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتدعو إلى وقفها حيث تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام في المنطقة.