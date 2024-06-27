العالم اليوم - الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 08:22 مساءً - ارتفع الين من أدنى مستوى له منذ 38 عاما مقابل الدولار، الخميس، على خلفية بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، غير أن المتعاملين ظلوا في حالة تأهب تحسبا لأي مؤشرات على تدخل للسلطات اليابانية لدعم العملة.

ومقابل عملات أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات.

أظهرت التقارير الأميركية انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي ستة آلاف إلى 233 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو.

وأظهرت بيانات أخرى أن وتيرة النمو الاقتصادي تراجعا بشكل حاد في الربع الأول. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي، ولكن بانخفاض عن 3.4 بالمئة في الفترة نفسها من 2023.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضا ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

تحركات الأسعار

وفي أواخر التعاملات الصباحية، ارتفع الين 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 160.555 بعد أن انخفض إلى 160.88 أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1986.

وهبطت العملة اليابانية بنحو اثنين بالمئة هذا الشهر و12 بالمئة خلال العام مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الأخرى، زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2651 دولار، كما ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0710 دولار.

لكن اليورو يتجه نحو خسارة بما يقرب من 1.4 بالمئة هذا الشهر متأثرا بالاضطرابات السياسية في منطقة اليورو قبيل الانتخابات المبكرة في فرنسا المقررة يوم الأحد.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 105.84 نقطة، وهو مستوى ليس بعيدا عن أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 106.13 الذي سجله أمس الأربعاء.