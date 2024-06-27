نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد محاولة الانقلاب في بوليفيا.. لافروف يؤكد دعم موسكو للرئيس آرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا لوندا دعم موسكو الثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي على خلفية محاولة الانقلاب العسكري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب الاتصال بين الوزيرين، يوم الخميس، إن "الجانب الروسي أعرب عن إدانة حازمة لمحاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا يوم 26 يونيو، وأكد عدم جواز أي أعمال تقوض الأسس الدستورية لدول ذات سيادة".

وأعرب الوزير الروسي "عن الدعم الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي مع التركيز على ضرورة تكاتف كافة القوى وبنى المجتمع البوليفي التي لها مواقف بناءة، لغرض مواصلة تطوير البلاد بشكل مستقر".

وأضاف البيان أن "لافروف أكد تضامننا مع بوليفيا الشقيقة، وهي شريك استراتيجي ثابت لروسيا".

وأشار إلى أن الجانبين عبرا عن "تمسكهما بكافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين الرئيسين الروسي والبوليفي في سان بطرسبورغ في يونيو".