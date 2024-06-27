العالم اليوم - "أرامكو" السعودية بصدد شراء 10% في مشروع مع "رينو" و"جيلي"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 10:21 مساءً - تعتزم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" شراء حصة تبلغ نحو 10 بالمئة في مشروع مشترك مع شركة "رينو إس إيه" ومجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة الصينية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه دوت الخليج، فإن الصفقة من المقرر أن تقدر قيمة المشروع المشترك - والمتمثل في شركة "هورس باورترين" المحدودة - بنحو 7.4 مليار يورو (7.9 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن شركتي "رينو" و"جيلي" ستحتفظان بنحو 45 بالمئة من الشركة لكل منهما.

وتحولت أسهم شركة "رينو" إلى الإيجابية بعد هذه الأخبار، حيث ارتفعت بما يصل إلى 1 بالمئة لتعكس خسائرها السابقة.

وارتفع سهم الشركة بنحو 27 بالمئة منذ بداية العام.

وأعلنت الشركات الثلاث العام الماضي عن خطط لتصنيع محركات احتراق ومحركات هجينة من خلال مشروع مشترك.

وقالت أرامكو السعودية آنذاك إنها تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20 بالمئة من الشركة التي ستقوم بتصنيع هذه المحركات، بحسب "بلومبرغ".