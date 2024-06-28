العالم اليوم - حملة بايدن ستذيع إعلانا يحذر من "خطر ترامب على حياة النساء"

انتم الان تتابعون خبر حملة بايدن ستذيع إعلانا يحذر من "خطر ترامب على حياة النساء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 01:21 صباحاً - تخطط حملة بايدن لعرض إعلان يركز على حقوق الإجهاض خلال أحد فترات الاستراحة التجارية في المناظرة الرئاسية التي تبثها CNN الليلة، وفقًا لما قاله مسؤول في الحملة لـ شبكة CNN.

تأتي هذه الخطوة بينما يسعى الرئيس جو بايدن لاستخدام المناظرة لتسليط الضوء على الفروق بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن حقوق الإنجاب.

يعتقد الديمقراطيون أن حقوق الإجهاض يمكن أن تكون قضية محورية لجذب الناخبين في نوفمبر، وقد عملوا بلا كلل لربط القيود الجديدة على هذه العملية بترامب، متهمين إياه بإثارة "القسوة والفوضى" بعد إلغاء حكم قضية رو ضد ويد.

غالبًا ما تتضمن إعلانات حملة بايدن شهادات شخصية من نساء تأثرن بحظر الإجهاض في ولاياتهن. بعد رفض المحكمة العليا استئنافًا بشأن حظر الإجهاض الصارم في ولاية أيداهو يوم الخميس، أصدرت الحملة إعلانًا تلفزيونيًا جديدًا يعرض طبيبة توليد من أيداهو تركت ولايتها خوفًا من اتهامات جنائية محتملة لعلاجها المرضى في ظل هذا الحظر.

وتقول الدكتورة لورين ميلر في الإعلان: "هذه القوانين وحشية حقًا. إنها تعيدنا عقودًا، إن لم يكن قرونًا".

وتضيف: "دونالد ترامب هو من فعل هذا. لقد وضع حياة النساء في خطر".