العالم اليوم - أميركا تبحث مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل معلقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 01:21 صباحاً - قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل تم تعليقها في مايو على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

وأوضح المسؤول أن الأمر نوقش هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل. وقال مسؤول أميركي كبير يوم الأربعاء إن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا جالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة. وعلق بايدن الشحنة الوحيدة مؤقتا في مايو أيار وسط مخاوف من أنها قد تتسبب في سقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة.

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