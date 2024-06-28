اقتراب خطير لـ مسيرة أمريكية من مقاتلة روسية في أجواء سوريا

جدة - نرمين السيد - طائرة مسيرة أمريكية - صورة أرشيفية

أعلن الميجور جنرال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية في الأجواء السورية.





ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوبوف قوله إنه "بين الساعة 10:24 صباحًا والساعة 10:29 صباحًا يوم 27 يونيو، قامت طائرة بدون طيار من طراز (إم كيو-9 ريبر) تابعة للتحالف بالاقتراب بشكل خطير من طائرة (سو-35) تابعة للقوات الجوية الروسية فوق بلدة السخنة في محافظة حمص". أوضح بوبوف أن الطائرة الروسية كانت تنفذ مهمة مجدولة في أجواء سوريا وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الطيار الروسي أظهر مستوى عاليًا من الاحترافية واتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام. وذكر بوبوف أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما أضاف أن الجيش الروسي سجل ستة انتهاكات لبروتوكولات منع التصادم المؤرخة في 9 ديسمبر 2019.

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