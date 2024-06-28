عاجل - مباشر المناظرة الرئاسية.. ترامب: بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض "أمر فظيع".

المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

وبدأت المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب، ولم يتصافح الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة.

والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة عام 2020، حيث لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

وقبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن المخضرمين إنهما توقعا أن بايدن "ربما لن" يمد يده، مع قول أحدهما: "لم يكن مضطرًا لذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟"