عاجل - المناظرة الرئاسية مباشـر.. بايدن: فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض "أمر فظيع".

المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

وبدأت المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب، ولم يتصافح الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة.

والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة عام 2020، حيث لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

وقبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن المخضرمين إنهما توقعا أن بايدن "ربما لن" يمد يده، مع قول أحدهما: "لم يكن مضطرًا لذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟"