عاجل - مباشر المناظرة الرئاسية.. ترامب: كان لدينا أعظم اقتصاد في العالم ولكن بايدن قام بشيء كارثي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن أمريكا كان لديها أعظم اقتصاد في العالم لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قام بشيء كارثي بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض "أمر فظيع".

المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

وبدأت المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب، ولم يتصافح الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة.

والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة عام 2020، حيث لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

وقبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن المخضرمين إنهما توقعا أن بايدن "ربما لن" يمد يده، مع قول أحدهما: "لم يكن مضطرًا لذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟"