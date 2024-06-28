نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بايدن يفتح النار على ترامب خلال المناظرة الرئاسية بشأن نصائحه أثناء وباء كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية مباشر.. انتقد جو بايدن طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال المناظرة التاريخية بينهما، مُدعيًا أنّ "ترامب" أعطى الأمريكيين نصيحة خطيرة بشأن حقن المرضى بالمطهرات.

وقال بايدن: "لقد تم التعامل مع الوباء بشكل سيئ للغاية، إذ كان العديد من الناس يموتون، كل ما قاله ترامب هو أنّ الأمر ليس خطيرًا، فقط احقن ذراعك بقليل من المطهرات".

وكانت نصيحة دونالد ترامب وُصفت حينها بـ "الخطيرة" خلال مؤتمر صحفي، إذ دعا مسؤولي الصحة في أمريكا إلى دراسة حقن المطهرات في جسم الإنسان كوسيلة لمكافحة كورونا، حسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وواجه ترامب، حينها انتقادات لاذعة، ووصفت نصيحته بأنها اللحظة الأكثر جنونًا التي شهدها مؤتمر صحفي رئاسي على الإطلاق.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، أن مجلس الأمن والدول السبع الكبرى وافق على الهدنة المكونة من 3 مراحل في غزة.

وأشار بايدن، إلى أن الحرب في غزة لا يمكن أن تستمر لكن أمريكا ستقضي على حماس مثلما قضت على بن لادن.

ووصف المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب، حلف الناتو بأنه عفا عليه الزمن.

وقال ترامب إن حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية قائد، فالكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن.

دول الناتو أنفقت أقل بكثير من أمريكا

وأضاف أن دول الناتو أنفقت أقل بكثير من أمريكا في دعم أوكرانيا.

وتعهد ترامب سابقًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.

وقال ترامب في إحدى فعاليات حملته الانتخابية في نيو هامبشاير العام الماضي: "بعد فترة وجيزة من فوزي بالرئاسة، سأقوم بتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفًا في خطاب آخر أن الأمر لن يستغرق "أكثر من يوم واحد" لتسوية الأمر.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتهامات ترامب بشأن تأمين المتقاعدين: "كل ما يقوله كذب".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب" لأنه يريد أن يأخذ أوكرانيا كلها.

ورد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن، له خلال المناظرة الرئاسية، قائلًا له: "المدان هو ابنك".

وشن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هجومًا عنيفًا على الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا: "لقد أقمت علاقة جنسية مع ممثلة إباحية بينما كانت زوجتك حاملا"، ليرد ترامب عليه: "لم أقم بأي علاقة".

وقال الرئيس جو بايدن خلال المناظرة، مخاطبًا دونالد ترامب: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ارتكب بعض الهفوات في البداية، حيث أخطأ في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة رئاسته وقال بشكل غير متناسق إنه "أخيرًا تغلب على برنامج ميديكير".

كما شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود. أشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.

وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أمريكا الوسطى والكوارث الطبيعية. وقال أيضًا إنه أجرى مقابلات مع مهاجرين أكدوا أنهم شجعوا على القدوم بسبب توقعهم لإدارة أكثر ترحيبًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مواجهة الولايات المتحدة الصين وتقليص كافة الأموال التي كانت تقدمها.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن أن الاقتصاد في الولايات المتحدة كان متساقط حينما خرج ترامب من الرئاسة.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن أمريكا كان لديها أعظم اقتصاد في العالم لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قام بشيء كارثي بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض "أمر فظيع".

المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

وبدأت المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب، ولم يتصافح الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة.

والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة عام 2020، حيث لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

وقبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن المخضرمين إنهما توقعا أن بايدن "ربما لن" يمد يده، مع قول أحدهما: "لم يكن مضطرًا لذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟"