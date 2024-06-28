نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يرد على بايدن بشأن علاقته بممثلة إباحية خلال المناظرة الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يكن يومًا على علاقة بممثلة إباحية وهذه القضية سيتم الاستئناف ضدها.

المناظرة الرئاسية.. مع انطلاق مناظرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدا على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوتر والقلق عند توجيه أول سؤال له، بينما كان الرئيس السابق دونالد ترامب هادئا.

وجاء السؤال الأول موجهًا إلى بايدن: "منذ توليك منصبك ارتفع سعر الضروريات، على سبيل المثال، سلة البقالة التي كانت تكلفتها 100 دولار الآن أصبحت بـ أكثر من 120 دولارًا، وقفزت أسعار المنازل النموذجية بأكثر من 30%.. ماذا تقول للناخبين الذين يشعرون أنهم أسوأ حالًا في ظل رئاستك مما كانوا عليه في عهد ترامب؟".

ووضع السؤال، بايدن في حالة من التوتر وعدم القدرة على الحديث وكأن صوته مبحوحا وبحاجة إلى شرب المياه، قبل أنّ يجيب بأن كوفيد هي السبب الرئيس في تراجع الاقتصاد.