عاجل - بايدن: لدينا أكبر جيش في العالم.. وأريد فرصة 4 أعوام أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر جيش في العالم، وطلب منحه أربعة أعوام أخرى كرئيس للولايات المتحدة لضمان استمرار قوة البلاد وتقدمها. وقال بايدن: "لدينا أكبر جيش في العالم، وأطلب منكم منحي الفرصة لأربع سنوات أخرى لقيادة هذه الأمة العظيمة."

مناظرة الرئاسة الأمريكية 2024

من جانبه، شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على سياسات بايدن، مشيرًا إلى أن إدارته شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهده. وقال ترامب إن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أمريكا الوسطى والكوارث الطبيعية. وأضاف أنه أجرى مقابلات مع مهاجرين أكدوا أنهم شجعوا على القدوم بسبب توقعهم لإدارة أكثر ترحيبًا.

شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على سياسات بايدن

أعلن ترامب أيضًا عن ضرورة مواجهة الولايات المتحدة للصين وتقليص كافة الأموال التي كانت تقدمها. وكشف بايدن، خلال المناظرة، أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة سقوط حينما خرج ترامب من الرئاسة. ورد ترامب بأن أمريكا كان لديها أعظم اقتصاد في العالم، لكن بايدن ارتكب كارثة بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد بايدن أن فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد. كما أوضح بايدن أن دور ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض كان "أمرًا فظيعًا".

بدأت المناظرة بين بايدن وترامب دون تصافحهما عند دخولهما إلى منصة المناظرة، مما يعكس التوتر الحاد بين الطرفين في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الولايات المتحدة.