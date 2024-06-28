عاجل - ترامب يتحدث عن حل الدولتين في المناظرة الرئاسية.. وبايدن يعلق: أنقذنا إسرائيل من الانهيار

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أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. تناول كل من الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

بايدن: أنقذنا إسرائيل من الانهيار

وقال ترامب، إنه سيتوجب عليه النظر في ما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية لتحقيق سلام دائم أم لا، لافتا إلى أنه على إسرائيل مواصلة الحرب حتى إنهاء حماس.

وأوضح جو بايدن: "الحرب في غزة لا يمكن أن تستمر لكننا سنقضي على حماس مثلما قضينا على بن لادن"، داعيا إسرائيل إلى الحذر من استخدام أسلحة مُعينة في المناطق المأهولة.

وأكد بايدن، أن أمريكا أنقذت إسرائيل من الانهيار، وأمريكا أكبر داعم لها في العالم.