نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب خلال المناظرة الرئاسية: بايدن يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، أنه لم يستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كات تدفع لتمويل الاتفاق.

وأشار إلى أن بايدن يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده، مؤكدًا أن ايدن أراد أن يزيد الضرائب 4 أو 5 أضعاف على كل مواطن وأتعجب أن السياسيين لم يعلقوا على ذلك.