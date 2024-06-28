عاجل - المناظرة الرئاسية.. ترامب يفتح النار من جديد على بايدن: يدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يود أن يصنع من أمريكا بلدًا عظيمًا مرة أخرى، بينما بايدن يدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

ولفت ترامب إلى أنّ كمية المخدرات التي تدخل إلى الولايات المتحدة ضخمة بسبب تراجع مستوى تأمين الحدود في عهد بايدن، مشيرًا إلى أنه عاقب الكثير من المسؤولين على أدائهم السيئ حتى في الجيش، أما بايدن فلا يستطيع فعل مثل ذلك.