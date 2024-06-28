نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المناظرة الرئاسية.. بايدن يوجه رسالة لـ الأمريكيين بشأن الضرائب حال فوزه في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، بتطبيق نظام عادل للضرائب، ولن يسمح بسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين مثلما فعل ترامب.

ومن جانبه، قال ترامب، إن بايدن يقدم الكثير من الوعود لكنه لا يفعل شيئا بدليل إخفاقه في جذب الاستثمارات وإنفاق أموال ضخمة على دول أخرى، مُشيرًا إلى أنه فعل الكثير من الأمور الإيجابية في فترة رئاسته، وبايدن أخذها إلى مسار عكسي يجعلنا دولة فاشلة.