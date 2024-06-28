عاجل - جدال بين بايدن وترامب أثناء المناظرة الرئاسية بسبب لعبة

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أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. تبادل المنافسان في الانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب، الحديث حول أعمارهما في أثناء المناظرة التاريخية بينهما، وهاجم بايدن منافسه ترامب قائلًا إنه أصغر بثلاث سنوات لكنه أقل كفاءة بكثير، فيما رد الأخير مُتحديًا منافسه بإجراء اختبار إدراكي.

وقال ترامب: "أجريت فحصين طبيين للتأكد من قدرتي الجسدية وأود أنّ يجري بايدن فحصا واحدا فقط"، وفق "سي إن إن".

وتجادل الاثنان حول مهارتهما في لعبة الجولف، إذ قال ترامب إنه يشعر أنه يعيش حالة جيدة وفاز ببطولتين في لعبة الجولف، مضيفًا: "للقيام بذلك، عليك أن تكون ذكيًا جدًا ويجب أنّ تكون قادرًا على ضرب الكرة بعيدًا".

ترامب يسخر من جو بايدن

وسخر "ترامب" من منافسه قائلًا: "لا يستطيع بايدن أنّ يفعل ذلك، فهو لا يستطيع ضرب الكرة على مسافة 50 ياردة".

بايدن يتحدى ترامب

وتحدى بايدن، ترامب، قائلًا إنه سيكون سعيدًا بخوض منافسة معه: "لقد أخبرتك من قبل أنني سعيد بلعب الجولف، إذا حملت حقيبتك الخاصة ولعبنا، هل تعتقد أنك قادر على القيام بذلك؟".